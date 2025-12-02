RU

В Киеве с завтрашнего дня по-новому будут формировать графики отключения света

Фото: с 3 декабря зоны в недельном графике будут начинаться на 30 минут раньше (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Со среды, 3 декабря, графики отключений света в Киеве обновят. В частности, все временные промежутки сместятся на полчаса назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ДТЭК в Facebook.

"Небольшое обновление недельных графиков отключений! Не пугайтесь, ничего чрезвычайного. Просто по просьбе Укрэнерго все временные промежутки с 3 декабря смещаются на 30 минут назад", - говорится в заявлении.

ДТЭК объяснила, что если раньше в недельном графике в группе белая зона начиналась в 9:00, то завтра она будет начинаться в 08:30. То же касается и серых зон.

Украинцев также предупредили, что после утверждения дневного графика на среду, 3 декабря, недельные графики автоматически обновятся на сайте и в чат-боте.

 

Отключения света в Украине

Напомним, что графики отключений света - это вынужденная мера, которая применяется после ударов РФ по украинским энергетическим объектам. Россияне даже наносят удары по важным для атомных электростанций подстанциям.

В частности, такая атака произошла в ночь на 8 ноября. Тогда в связи с российскими ударами по подстанциям Украина срочно созвала совет Международного агентства по атомной энергии.

Только 28 ноября стало известно, что Хмельницкая, Ровенская и Южноукраинская АЭС полностью восстановили мощность после российских атак. На пониженной мощности все еще работает только один энергоблок.

Глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил, что сейчас самая сложная ситуация со светом в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях. Оккупанты постоянно обстреливают там энергетику.

