В Киеве с завтрашнего дня по-новому будут формировать графики отключения света

"Небольшое обновление недельных графиков отключений! Не пугайтесь, ничего чрезвычайного. Просто по просьбе Укрэнерго все временные промежутки с 3 декабря смещаются на 30 минут назад", - говорится в заявлении.

ДТЭК объяснила, что если раньше в недельном графике в группе белая зона начиналась в 9:00, то завтра она будет начинаться в 08:30. То же касается и серых зон.

Украинцев также предупредили, что после утверждения дневного графика на среду, 3 декабря, недельные графики автоматически обновятся на сайте и в чат-боте.