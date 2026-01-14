RU

В Киеве второй раз за утро объявляли тревогу: в городе слышали взрывы, работала ПВО

Фото: в Киеве второй раз за утро объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Киеве и ряде областей второй раз за утро объявили воздушную тревогу, в городе работает ПВО по вражеским дронам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГВА.

"В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БПЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - отметили в КГВА.

Как отметили в Воздушных силах ВСУ, ударные беспилотники фиксируются в районе Вышгорода и ГЭС.

Обновлено 9:36

"БпЛА над Киевом! Находитесь в укрытиях", - отметили в Воздушных силах ВСУ.

По словам главы Киевской МВА Тимура Ткаченко, в столице работают силы ПВО.

"Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом. Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги", - отметили в КГВА.

Мэр столицы Виталий Кличко отметил, что на Оболони работают силы ПВО по вражеским БпЛА.

Обновлено 9:55

В Киеве объявили отбой воздушной тревоги.

 

Удары РФ по столице

Напомним, сегодня утром, 14 января, в Киеве объявили воздушную тревогу. Также сразу в нескольких районах столицы работала ПВО.

Напомним, что враг в последнее время начал чаще атаковать Киев, применяя для ударов дроны, баллистику и крылатые ракеты.

Так, 13 января российская армия нанесла очередной массированный удар по Киеву и другим регионам Украины. С самой ночи враг применял различные типы воздушного вооружения - ракеты и ударные дроны.

Около двух часов ночи по столице были запущены баллистические ракеты - в городе раздавались взрывы. Уже под утро столицу снова атаковали ракеты.

После обстрела в Киеве были введены аварийные отключения электроэнергии из-за повреждения энергетической инфраструктуры в результате ночной атаки РФ.

Из-за ситуации с безопасностью и проблем с электроснабжением с задержками курсирует ряд пригородных поездов в разных областях.

Также из-за дефицита электроэнергии на правом берегу Киева временно приостановили движение наземного электротранспорта. На отдельных направлениях организована работа дублирующих автобусных маршрутов.

