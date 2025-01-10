В Киеве объявили тревогу на фоне атаки российских дронов (отбой)

В ночь на 10 января в Киеве объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала стал как минимум один БпЛА врага, который летит возле столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Отметим, что угроза применения БпЛА пока существует не только Киева, но и для других регионов Украины. Так, по состоянию на 02:07, сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областях.

В Киеве и Киевской области объявили отбой тревоги.

"Внимание! Город Киев! Вражеский ударный БпЛА на юг от города", - говорилось в сообщении.

Сигнал тревоги прозвучал в 02:01. Перед этим военные предупреждали об угрозе БпЛА.

Напомним, что с начала суток российские дроны уже пытались атаковать Киевскую область. В КОВА сообщали, что в регионе работали силы противовоздушной обороны.

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