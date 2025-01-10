Россия атакует Киевскую область дронами: работает ПВО

В ночь на 10 января российские захватчики в очередной раз пытаются атаковать Киевскую область. Сейчас в регионе работают силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской областной военной администрации.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям", - говорится в сообщении в 00:41.

Также в КОВА призвали украинцев находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги, позаботившись о собственной безопасности.

Кроме того, соблюдать информационную тишину - не фотографировать, не снимать на видео и не выкладывать в сеть работу украинских защитников.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:50 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях. Также темно-красным цветом обозначены Луганская область и Крым, но это не означает, что там действительно тревога, поскольку эти территории сейчас временно оккупированы.