Россия атакует Киевскую область дронами: работает ПВО
В ночь на 10 января российские захватчики в очередной раз пытаются атаковать Киевскую область. Сейчас в регионе работают силы ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской областной военной администрации.
"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям", - говорится в сообщении в 00:41.
Также в КОВА призвали украинцев находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги, позаботившись о собственной безопасности.
Кроме того, соблюдать информационную тишину - не фотографировать, не снимать на видео и не выкладывать в сеть работу украинских защитников.
Где объявили тревогу
По состоянию на 00:50 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях. Также темно-красным цветом обозначены Луганская область и Крым, но это не означает, что там действительно тревога, поскольку эти территории сейчас временно оккупированы.
Напомним, что в ночь на 8 января в Киевской тоже была слышна работа ПВО. В тот день украинские защитники, как и сегодня, сбивали вражеские дроны-камикадзе.
Позже работа противовоздушной обороны началась в столице. Незадолго до этого, военные фиксировали беспилотники в направлении Киева.
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