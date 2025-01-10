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Ночная атака РФ на Киев: обломки БпЛА попали в многоэтажку

Пятница 10 января 2025 02:43
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Ночная атака РФ на Киев: обломки БпЛА попали в многоэтажку Фото: обошлось без пострадавших (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 10 января россияне атаковали Киев беспилотниками. В результате атаки зафиксировано попадание обломков БпЛА в многоэтажку в одном из районов столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы КГВА Тимура Ткаченко.

"В Соломенском районе зафиксировано попадание обломков вражеского БПЛА в многоэтажку", - проинформировал он.

По словам начальника КГВА, по предварительной информации обошлось без пострадавших. Известно, что повреждены окна и 6 авто. На месте работают службы.

Напомним, что с начала суток около 1 часа ночи была слышна работа ПВО в Киевской области. Украинские защитники сбивали вражеские БпЛА.

Примерно через час в Киеве объявили сигнал воздушной тревоги, после чего в городе были слышны взрывы. В КГВА проинформировали, что в столице работали силы ПВО.

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