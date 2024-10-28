Россия ночью запустила сотню дронов: сколько уничтожила ПВО
В ночь на 28 октября Россия применила против Украины 100 ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа Shahed, а также беспилотники неустановленного типа. Противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 66 дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных Сил Украины (ВСУ).
Враг запускал беспилотники с направлений российского Курска, Орла и Приморско-Ахтарска.
К отражению атаки были привлечены:
- зенитные ракетные войска;
- авиация;
- подразделения РЭБ;
- мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 10:30 подтверждено сбитие 66 дронов в пределах:
- Киевской;
- Сумской;
- Харьковской;
- Черниговской;
- Полтавской и ряда других областей.
Большинство дронов были сбиты в Киевской, Черкасской и Хмельницкой областях.
В частности 24 дрона были локально потеряны, а еще четыре - полетели в направлении России и Беларуси.
"К сожалению, есть несколько попаданий БпЛА по гражданской инфраструктуре Украины", - добавляют Воздушные силы.
Обстрелы Украины
С начала полномасштабной агрессии России обстрелы украинских городов и сел стали ежедневной реальностью, вызывая значительные разрушения и угрозы для гражданского населения. Российские войска применяют широкий спектр вооружений, включая ракеты, управляемые авиабомбы и дроны-камикадзе, в частности, иранского производства. В последнее время существенно возросла частота атак дронами, которые осуществляются почти каждую ночь.
По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Литвиненко, Россия может возобновить массированные обстрелы украинской энергетики в ближайшее время. Возможно, это произойдет с началом отопительного сезона.
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