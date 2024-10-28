Россия ночью запустила сотню дронов: сколько уничтожила ПВО

В ночь на 28 октября Россия применила против Украины 100 ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа Shahed, а также беспилотники неустановленного типа. Противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 66 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

Враг запускал беспилотники с направлений российского Курска, Орла и Приморско-Ахтарска.

К отражению атаки были привлечены:

зенитные ракетные войска;

авиация;

подразделения РЭБ;

мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 10:30 подтверждено сбитие 66 дронов в пределах:

Киевской;

Сумской;

Харьковской;

Черниговской;

Полтавской и ряда других областей.

Большинство дронов были сбиты в Киевской, Черкасской и Хмельницкой областях.

В частности 24 дрона были локально потеряны, а еще четыре - полетели в направлении России и Беларуси.

"К сожалению, есть несколько попаданий БпЛА по гражданской инфраструктуре Украины", - добавляют Воздушные силы.

Обстрелы Украины

С начала полномасштабной агрессии России обстрелы украинских городов и сел стали ежедневной реальностью, вызывая значительные разрушения и угрозы для гражданского населения. Российские войска применяют широкий спектр вооружений, включая ракеты, управляемые авиабомбы и дроны-камикадзе, в частности, иранского производства. В последнее время существенно возросла частота атак дронами, которые осуществляются почти каждую ночь.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Литвиненко, Россия может возобновить массированные обстрелы украинской энергетики в ближайшее время. Возможно, это произойдет с началом отопительного сезона.