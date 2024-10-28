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Россия ночью запустила сотню дронов: сколько уничтожила ПВО

Понедельник 28 октября 2024 11:34
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Россия ночью запустила сотню дронов: сколько уничтожила ПВО Фото: Россия ночью запустила против Украины сотню дронов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 28 октября Россия применила против Украины 100 ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа Shahed, а также беспилотники неустановленного типа. Противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 66 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

Враг запускал беспилотники с направлений российского Курска, Орла и Приморско-Ахтарска.

К отражению атаки были привлечены:

  • зенитные ракетные войска;
  • авиация;
  • подразделения РЭБ;
  • мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 10:30 подтверждено сбитие 66 дронов в пределах:

  • Киевской;
  • Сумской;
  • Харьковской;
  • Черниговской;
  • Полтавской и ряда других областей.

Большинство дронов были сбиты в Киевской, Черкасской и Хмельницкой областях.

В частности 24 дрона были локально потеряны, а еще четыре - полетели в направлении России и Беларуси.

"К сожалению, есть несколько попаданий БпЛА по гражданской инфраструктуре Украины", - добавляют Воздушные силы.

Обстрелы Украины

С начала полномасштабной агрессии России обстрелы украинских городов и сел стали ежедневной реальностью, вызывая значительные разрушения и угрозы для гражданского населения. Российские войска применяют широкий спектр вооружений, включая ракеты, управляемые авиабомбы и дроны-камикадзе, в частности, иранского производства. В последнее время существенно возросла частота атак дронами, которые осуществляются почти каждую ночь.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Литвиненко, Россия может возобновить массированные обстрелы украинской энергетики в ближайшее время. Возможно, это произойдет с началом отопительного сезона.

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