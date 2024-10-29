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В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу

Киев, Вторник 29 октября 2024 04:29
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В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу Фото: в Киеве объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве в ночь на 29 октября была объявлена воздушная тревога. Она стала уже второй с начала суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).

Сигнал об угрозе вражеских атак раздался в столице около 04.20.

Жителей Киева просят оставаться в безопасных местах и не покидать укрытие до отбоя воздушной тревоги.

Отмечается, что тревога в столице связана с угрозой дронов-камикадзе противника.

"Внимание! Угроза БпЛА для столицы! Направляйтесь к укрытию!" – говорится в заявлении начальника КГВА Сергея Попка в Telegram.

Добавим, что в Киевской области из-за фиксации вражеских ударных беспилотников идет работа сил и средств противовоздушной обороны.

"Воздушная тревога продолжается. Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО", - рассказали в Киевской областной военной администрации.

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Киев Воздушная тревога Атака дронов
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