ua en ru
Ср, 21 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киевской области военные отбивают атаку "Шахедов"

Среда 21 августа 2024 02:38
UA EN RU
В Киевской области военные отбивают атаку "Шахедов" Фото: мобильная огневая группа ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киевской области этой ночью, 21 августа, работают силы и средства противовоздушной обороны из-за фиксации в небе над регионом вражеских ударных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию (КОВА).

Жителей Киевской области просят находиться в укрытиях до отбоя тревоги.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям", - говорится в объявлении администрации.

Кроме того, в КОВА напомнили о важности соблюдения правил по информ-тишине, не снимать и выкладывать в сеть работу защитников украинского неба.

Ночная атака "Шахедов"

Ранее сообщалось, что поздним вечером российские захватчики запустили по территории Украины ударные беспилотники, предварительно типа "Шахед", с южного направления. Позже вражеские дроны-камикадзе были зафиксированы в ряде регионов.

Так, в нескольких областях Украины была объявлена ​​воздушная тревога из-за ударных беспилотников противника.

По последним данным от командования Воздушных сил, "Шахеды" двигались в сторону Киевской, Житомирской и Хмельницкой областей, а также фиксировались в Черниговской, Полтавской, Сумской, Винницкой, Николаевской, Кировоградской и Харьковской областях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская область ПВО Атака дронов
NEWS
Рада запретила РПЦ. Что будет с Московским патриархатом
Рада запретила РПЦ. Что будет с Московским патриархатом
DAILY
Зона риска. Чего ждать от наступления ВСУ в Курской области и как это изменит войну
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Зона риска. Чего ждать от наступления ВСУ в Курской области и как это изменит войну