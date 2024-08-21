В Киевской области военные отбивают атаку "Шахедов"

В Киевской области этой ночью, 21 августа, работают силы и средства противовоздушной обороны из-за фиксации в небе над регионом вражеских ударных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию ( КОВА ).

Жителей Киевской области просят находиться в укрытиях до отбоя тревоги.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям", - говорится в объявлении администрации.

Кроме того, в КОВА напомнили о важности соблюдения правил по информ-тишине, не снимать и выкладывать в сеть работу защитников украинского неба.

Ночная атака "Шахедов"

Ранее сообщалось, что поздним вечером российские захватчики запустили по территории Украины ударные беспилотники, предварительно типа "Шахед", с южного направления. Позже вражеские дроны-камикадзе были зафиксированы в ряде регионов.

Так, в нескольких областях Украины была объявлена ​​воздушная тревога из-за ударных беспилотников противника.

По последним данным от командования Воздушных сил, "Шахеды" двигались в сторону Киевской, Житомирской и Хмельницкой областей, а также фиксировались в Черниговской, Полтавской, Сумской, Винницкой, Николаевской, Кировоградской и Харьковской областях.