В Киеве четвертый раз за сегодня тревога: что произошло

Фото: людей призвали перейти в укрытие (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В субботу днем, 27 декабря, в Киеве снова объявили воздушную тревогу. Предварительно, причиной сигнала стала угроза применения дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской государственной администрации.

"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты", - говорится в сообщении в 15:39.

Параллельно мониторинговые каналы информируют, что причиной сигнала стала угроза применения ударных дронов.

В Воздушных силах тем временем информации пока не было, но около двух часов назад в области военные фиксировали дроны.

Также стоит отметить, что эта тревога уже не первая за эти сутки, а четвертая.

Обновлено в 16:04

Воздушные силы ВСУ сообщили, что кроме угрозы дронов появилась угроза баллистики с северо-востока.

Где объявили тревогу

По состоянию на 15:46 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

Масштабная атака РФ на Киев

Напомним, что сегодня, 27 декабря, Россия целую ночь и утро атаковала Киев, применяя для ударов ракеты и беспилотники.

В результате обстрелов пожары, повреждения и другие виды последствий были зафиксированы в семи районах столицы. Кроме того, в городе возникли перебои с теплом и водой, и были введены экстренные отключения света.

Согласно отчету Воздушных сил ВСУ, враг запустил по Украине 40 ракет и 519 дронов. Силам ПВО, по состоянию на 13:00, удалось сбить 29 ракет и 474 БПЛА.

Подробнее о последствиях обстрелов Киева - читайте в материале РБК-Украина.

