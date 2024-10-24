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В Киеве в очередной раз объявили воздушную тревогу этой ночью (отбой)

Киев, Четверг 24 октября 2024 05:44
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В Киеве в очередной раз объявили воздушную тревогу этой ночью (отбой) Фото: в Киеве объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве снова была объявлена воздушная тревога в ночь на 24 октября. Она стала уже второй после полуночи и третей - с вечера накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации.

Сигнал об угрозе воздушных атак противника раздался в столице около 05:38.

Жителей Киева призвали немедленно направляться к укрытиям, и оставаться в безопасных местах до отбоя тревоги.

Отметим, что в Воздушных силах ВСУ около половины пятого утра информировали о фиксации группы российских дронов-камикадзе типа "Шахед" на границе Винницкой и Житомирской областей - то есть недалеко от Киевской области.

В Киеве в очередной раз объявили воздушную тревогу этой ночью (отбой)

Вместе с тем, на время публикации материала, не появлялось сообщений от военных об ударных беспилотниках врага в небе над Киевской областью.

Обновлено: отбой тревоги

Около 06:38 в Киевской городской военной администрации заявили об отбое воздушной тревоги в столице.

Атака "Шахедов" ночью и работа ПВО в Киеве

Напомним, вечером 23 октября российские захватчики запустили по Украине ударные беспилотники типа "Шахед" для очередной воздушной атаки.

Добавим, что в столице еще около десяти вечера в среду объявляли воздушную тревогу - из-за угрозы ударных беспилотников оккупантов. Снова сирена зазвучала в Киеве из-за "Шахедной" атаки около 01.43.

Кроме того, сообщалось о работе ПВО в Киеве и области, в столице также были слышны взрывы. Тогда отбой тревоги был объявлен в 03.37.

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Киев Воздушная тревога
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