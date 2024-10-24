ua en ru
Чт, 24 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве снова объявлена тревога из-за атаки дронов

Киев, Четверг 24 октября 2024 01:53
UA EN RU
В Киеве снова объявлена тревога из-за атаки дронов Фото: в Киеве снова объявлена воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Киеве второй раз за ночь объявлена воздушная тревога из-за атаки "Шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА и КГВА.

Начальник КГВА Сергей Попко сообщил об угрозе БпЛА для столицы и посоветовал жителям пройти в укрытие.

Воздушные силы ВСУ сообщают о движении нескольких "Шахедов" в направлении Киева.

Мониторинговые паблики сообщают, что дроны движутся из района Броваров в направлении Деснянского района столицы через Осокорки, Бортничи, ДВРЗ, Дарница.

Напомним, вечером 23 октября российские террористы запустили в направлении Украины ударные беспилотники типа "Шахед".

Впервые в Киеве объявили тревогу около 22:00 вечера. Также тревога была объявлена в ряде других областей страны.

Недавно украинские военные сбили БпЛА "Шахед" из раритетного пулемета.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Совет ЕС утвердил кредит для Украины на сумму до 35 млрд евро
Совет ЕС утвердил кредит для Украины на сумму до 35 млрд евро
DAILY
Генерал Гаврилюк: Объемы набора в армию в Украине и России несопоставимы
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Генерал Гаврилюк: Объемы набора в армию в Украине и России несопоставимы