В Киеве снова объявлена тревога из-за атаки дронов

В Киеве второй раз за ночь объявлена воздушная тревога из-за атаки "Шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА и КГВА.

Мониторинговые паблики сообщают, что дроны движутся из района Броваров в направлении Деснянского района столицы через Осокорки, Бортничи, ДВРЗ, Дарница.

Воздушные силы ВСУ сообщают о движении нескольких "Шахедов" в направлении Киева.

Начальник КГВА Сергей Попко сообщил об угрозе БпЛА для столицы и посоветовал жителям пройти в укрытие.

Напомним, вечером 23 октября российские террористы запустили в направлении Украины ударные беспилотники типа "Шахед".

Впервые в Киеве объявили тревогу около 22:00 вечера. Также тревога была объявлена в ряде других областей страны.

Недавно украинские военные сбили БпЛА "Шахед" из раритетного пулемета.

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