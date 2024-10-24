У Києві вчергове оголосили повітряну тривогу цієї ночі

У Києві знову була оголошена повітряна тривога у ніч проти 24 жовтня. Вона стала вже другою після опівночі та третьою - з вечора напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Київської міської військової адміністрації.

Сигнал про загрозу повітряних атак противника залунав у столиці близько 05.38.

Мешканців Києва закликали негайно направлятися до укриттів та залишатися у безпечних місцях до відбою тривоги.

Зазначимо, що у Повітряних силах ЗСУ близько пів на п'яту ранку інформували про фіксацію групи російських дронів-камікадзе типу "Шахед" на межі Вінницької та Житомирської областей - тобто недалеко від Київської області.

Разом з тим на час публікації матеріалу не з'являлося повідомлень від військових про ударні безпілотники ворога у небі над Київською областю.

Атака "Шахедів" вночі та робота ППО у Києві

Нагадаємо, ввечері 23 жовтня російські загарбники запустили по Україні ударні безпілотники типу "Шахед" для чергової повітряної атаки.

Додамо, що у столиці ще близько десятої вечора у середу оголошували повітряну тривогу - через загрозу ударних безпілотників окупантів. Знову сирена залунала у Києві через "Шахедну" атаку близько 01.43.

Крім того, повідомлялося про роботу ППО у Києві та області, у столиці також було чути вибухи. Тоді відбій тривоги оголосили о 03.37.