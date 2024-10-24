У Києві вчергове оголосили повітряну тривогу цієї ночі
У Києві знову була оголошена повітряна тривога у ніч проти 24 жовтня. Вона стала вже другою після опівночі та третьою - з вечора напередодні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації.
Сигнал про загрозу повітряних атак противника залунав у столиці близько 05.38.
Мешканців Києва закликали негайно направлятися до укриттів та залишатися у безпечних місцях до відбою тривоги.
Зазначимо, що у Повітряних силах ЗСУ близько пів на п'яту ранку інформували про фіксацію групи російських дронів-камікадзе типу "Шахед" на межі Вінницької та Житомирської областей - тобто недалеко від Київської області.
Разом з тим на час публікації матеріалу не з'являлося повідомлень від військових про ударні безпілотники ворога у небі над Київською областю.
Атака "Шахедів" вночі та робота ППО у Києві
Нагадаємо, ввечері 23 жовтня російські загарбники запустили по Україні ударні безпілотники типу "Шахед" для чергової повітряної атаки.
Додамо, що у столиці ще близько десятої вечора у середу оголошували повітряну тривогу - через загрозу ударних безпілотників окупантів. Знову сирена залунала у Києві через "Шахедну" атаку близько 01.43.
Крім того, повідомлялося про роботу ППО у Києві та області, у столиці також було чути вибухи. Тоді відбій тривоги оголосили о 03.37.
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