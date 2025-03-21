Есть жертва, повреждены многоэтажки: РФ снова атаковала Запорожье

В Запорожье и области вечером пятницы 21 марта прогремели взрывы. В регионе объявлен сигнал воздушной тревоги на фоне дроновой и авиационной угрозы.

Об этом передает РБК-Украина , ссылаясь на руководителя Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова .

Около 18:20 в Запорожье и области была объявлена тревога. Сообщалось о ряде взрывов.

Впоследствии Федоров уточнил, что в результате вражеской атаки в Запорожье есть пострадавшие. Также есть повреждения частных домов и многоэтажек города. Подробная информация устанавливается.

Позже он написал, что в результате удара по Запорожью известно о 5 пострадавших.

"Три человека в тяжелом состоянии, двое - в состоянии средней тяжести. Медики оказывают им всю необходимую помощь. Опасность не миновала. Будьте в безопасных местах до отбоя", - написал он.

Федоров уточнил, что из-за вражеской атаки произошло по меньшей мере три возгорания

Стоит заметить, что перед этим Воздушные силы предупредили об угрозе управляемых авиационных в регионе. Однако чем именно был нанесен удар по городу - пока не известно.

Обновлено в 22:15.

Федоров сообщил о том, что в результате вражеской атаки по Запорожью уже есть жертвы.

"Атака россиян на Запорожье унесла жизнь одного человека. Только что спасатели достали из-под завалов разрушенного дома тело женщины", - сообщил он.

Обновлено в 22:50.

Федоров уточнил, что количество раненых из-за вражеского удара по Запорожью возросло до шести человек. Два человека в крайне тяжелом состоянии.

Он также опубликовал последствия обстрела города.

Иллюстративное фото: РФ атаковала Запорожье 21 марта (t.me/ivan_fedorov_zp)

Обновлено в 23:05

Как проинформировал руководитель ОВА позже, российские оккупанты нанесли по Запорожью более 10 ударов.

"В результате атаки произошло возгорание жилых домов, частных авто, объектов социальной инфраструктуры. Взрывной волной и обломками повреждены соседние дома", - рассказал чиновник.

Также он обнародовал видео последствий вражеских обстрелов

Удар по пригороду Запорожья

Напомним, 20 марта вечером росармия атаковала управляемыми авиабомбами населенные пункты Запорожского района. На месте попаданий вспыхнули пожары, и были ранены люди.

По данным ОВА, что в результате вражеской атаки загорелись машины и жилые дома. Как передали чрезвычайники, от ГСЧС для ликвидации последствий привлекали 55 спасателей и 9 единиц техники.