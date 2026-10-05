В Киеве обломки дрона упали возле дома, вспыхнули автомобили
Российские оккупанты в понедельник, 5 октября, ударили беспилотниками по Киеву. В Печерском районе горят автомобили из-за падения обломков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КМВА.
"В Печерском районе обломки упали на открытой территории жилого дома, возникло возгорание припаркованных автомобилей", - говорится в заявлении.
Отмечается, что экстренные службы города уже направляются на место происшествия.
Напомним, сегодня оккупанты ударили по многоэтажке в Запорожье. Сейчас в городе идет спасательная операция. По предварительной информации, на месте прилета могут быть раненые.
Кроме того, россияне ударили тремя управляемыми авиабомбами по Харькову. По состоянию на сейчас известно, что в результате пострадали 53 человека, еще пятеро - погибли.
Отметим, вчера вечером оккупанты атаковали Харьков баражирующими боеприпасами "Бандероль". Один из них попал в многоэтажку в Индустриальном районе, в результате чего погиб человек, еще шесть получили ранения.