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В Киеве обломки дрона упали возле дома, вспыхнули автомобили

20:47 05.10.2026 Пн
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
В Киеве обломки дрона упали возле дома, вспыхнули автомобили Иллюстративное фото: последствия вражеской атаки на Киев (Getty Images)
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Российские оккупанты в понедельник, 5 октября, ударили беспилотниками по Киеву. В Печерском районе горят автомобили из-за падения обломков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КМВА.

"В Печерском районе обломки упали на открытой территории жилого дома, возникло возгорание припаркованных автомобилей", - говорится в заявлении.

Отмечается, что экстренные службы города уже направляются на место происшествия.

Напомним, сегодня оккупанты ударили по многоэтажке в Запорожье. Сейчас в городе идет спасательная операция. По предварительной информации, на месте прилета могут быть раненые.

Кроме того, россияне ударили тремя управляемыми авиабомбами по Харькову. По состоянию на сейчас известно, что в результате пострадали 53 человека, еще пятеро - погибли.

Отметим, вчера вечером оккупанты атаковали Харьков баражирующими боеприпасами "Бандероль". Один из них попал в многоэтажку в Индустриальном районе, в результате чего погиб человек, еще шесть получили ранения.

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