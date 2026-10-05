В Киеве обломки дрона упали возле дома, вспыхнули автомобили

Российские оккупанты в понедельник, 5 октября, ударили беспилотниками по Киеву. В Печерском районе горят автомобили из-за падения обломков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КМВА .

"В Печерском районе обломки упали на открытой территории жилого дома, возникло возгорание припаркованных автомобилей", - говорится в заявлении.

Отмечается, что экстренные службы города уже направляются на место происшествия.

Напомним, сегодня оккупанты ударили по многоэтажке в Запорожье. Сейчас в городе идет спасательная операция. По предварительной информации, на месте прилета могут быть раненые.

Кроме того, россияне ударили тремя управляемыми авиабомбами по Харькову. По состоянию на сейчас известно, что в результате пострадали 53 человека, еще пятеро - погибли.