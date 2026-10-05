В Києві уламки дрона впали біля будинку, спалахнули автомобілі

Російські окупанти в понеділок, 5 жовтня, вдарили безпілотниками по Києві. У Печерському районі горять автомобілі через падіння уламків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА .

"У Печерському районі уламки впали на відкритій території житлового будинку, виникло загоряння припаркованих автомобілів", - йдеться у заяві.

Зазначається, що екстрені служби міста вже прямують на місце події.

Нагадаємо, сьогодні окупанти вдарили по багатоповерхівці у Запоріжжі. Зараз у місті триває рятувальна операція. За попередньою інформацією, на місці "прильоту" можуть бути поранені.

Крім того, росіяни вдарили трьома керованими авіабомбами по Харкову. Станом на зараз відомо, що в результаті постраждали 53 людини, ще п'ятеро - загинули.