Россияне ударили по многоэтажке в Запорожье

Российские оккупанты сегодня, 5 октября, атаковали Запорожье. Был "прилет" по многоэтажке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Совета обороны Запорожской области Ивана Федорова в Telegram и главу Запорожской ОВА Михаила Семикина в Telegram .

Семикин рассказал, что враг атаковал жилой дом в городе, из-за чего начался пожар. По предварительной информации, могут быть раненые.

В свою очередь Федоров отметил, что россияне атаковали многоэтажку.

Обновлено 20:40

Семикин отметил, что сейчас в Запорожье на месте атаки проходит спасательная операция.

Обновлено 20:50

Федоров сообщил, что известно о двух пострадавших в результате атаки. Также жители многоэтажки были заблокированы на одном из этажей.

Обновлено 21:16

Семикин уточнил, что пострадал 63-летний мужчина, его в тяжелом состоянии доставили в больницу. Также ожоги получила 37-летняя женщина, ее состояние не тяжелое.

Также спасатели деблокировали людей, которые проживают на 7,8 и 9 этажах.

Удары россиян

Напомним, российские оккупанты не прекращают терроризировать мирных украинцев своими реактивными дронами, авиабомбами и ракетами.

В частности, сегодня, 5 октября, три управляемых авиабомбы враг запустил по Харькову.

По состоянию на сейчас известно, что в результате российских ударов пострадали 53 человека, еще пятеро - погибли.