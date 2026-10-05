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Россияне ударили по многоэтажке в Запорожье

20:19 05.10.2026 Пн
2 мин
aimg Иван Носальский
Россияне ударили по многоэтажке в Запорожье Фото: РФ атаковала Запорожье (t.me/ivan_fedorov_zp)
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Российские оккупанты сегодня, 5 октября, атаковали Запорожье. Был "прилет" по многоэтажке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Совета обороны Запорожской области Ивана Федорова в Telegram и главу Запорожской ОВА Михаила Семикина в Telegram.

Семикин рассказал, что враг атаковал жилой дом в городе, из-за чего начался пожар. По предварительной информации, могут быть раненые.

В свою очередь Федоров отметил, что россияне атаковали многоэтажку.

Обновлено 20:40

Семикин отметил, что сейчас в Запорожье на месте атаки проходит спасательная операция.

Россияне ударили по многоэтажке в ЗапорожьеРоссияне ударили по многоэтажке в ЗапорожьеРоссияне ударили по многоэтажке в ЗапорожьеРоссияне ударили по многоэтажке в Запорожье

Обновлено 20:50

Федоров сообщил, что известно о двух пострадавших в результате атаки. Также жители многоэтажки были заблокированы на одном из этажей.

Обновлено 21:16

Семикин уточнил, что пострадал 63-летний мужчина, его в тяжелом состоянии доставили в больницу. Также ожоги получила 37-летняя женщина, ее состояние не тяжелое.

Россияне ударили по многоэтажке в ЗапорожьеРоссияне ударили по многоэтажке в ЗапорожьеРоссияне ударили по многоэтажке в ЗапорожьеРоссияне ударили по многоэтажке в Запорожье

Также спасатели деблокировали людей, которые проживают на 7,8 и 9 этажах.

Удары россиян

Напомним, российские оккупанты не прекращают терроризировать мирных украинцев своими реактивными дронами, авиабомбами и ракетами.

В частности, сегодня, 5 октября, три управляемых авиабомбы враг запустил по Харькову.

По состоянию на сейчас известно, что в результате российских ударов пострадали 53 человека, еще пятеро - погибли.

Россияне своими авиабомбами повредили более 30 многоэтажек в городе. Также были повреждены десятки частных домов.

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