В Киеве длительная воздушная тревога вызвала коллапс в метро

Иллюстративное фото: метро в Киеве (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В Киеве длительная воздушная тревога, которую объявили еще в 14:08, привела к коллапсу на "красной" ветке метро.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина и КГГА.

Из-за воздушной тревоги на "красной" ветке метро изменили движение. В частности, сначала в одном направлении поезда курсировали от "Академгородка" до "Театральной". В другом - от "Арсенальной" до "Академгородка".

Позже движение поездов из-за тревоги снова было изменено. В частности, по состоянию на 17:00 в одном направлении поезда курсировали от "Академгородка" до "Политехнического института". В другом - от "Арсенальной" до "Академгородка".

По состоянию на сейчас поезда движутся по "красной" линии так:

  • в направлении центра между станциями "Академгородок" и "Берестейская";
  • в направлении выезда из города между станциями "Арсенальная" до станции "Академгородок".

Стоит напомнить, что во время воздушной тревоги метро в Киеве работает в особом режиме: наземные участки останавливаются, а подземные станции функционируют как круглосуточные укрытия.

Движение поездов ограничивается или прекращается, в зависимости от линии и ситуации, однако станции остаются открытыми для граждан, которые прячутся.

 

Напомним, сегодня днем в столице объявили сигнал воздушной тревоги. Это произошло из-за того, что над Киевом заметили российские ударные дроны.

Отметим, в столице создали петицию для переименования станции метро "Почайна" на "Бандеровскую" - в честь проводника украинского освободительного движения Степана Бандеры.

Кроме того, в Киеве предлагают переименовать станцию метрополитена "Академгородок" на "Василия Стуса". Соответствующая петиция уже зарегистрирована на сайте электронных петиций Киевского горсовета.

КиевМетроВоздушная тревога