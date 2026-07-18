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В Киеве третий день протеста из-за отставки Федорова

21:06 18.07.2026 Сб
3 мин
Чего именно требуют люди от власти?
aimg Эдуард Ткач
Фото: люди на акции протеста в Тернополе (РБК-Украина)

В субботу, 18 июля, в Киеве и других городах продолжаются протесты из-за отставки Михаила Федорова с должности министра обороны. Во власти уже отреагировали на сигнал людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию "Суспільного" и собственного корреспондента.

Где проходят протесты

Как и в предыдущие два дня, люди в очередной раз собрались возле театра Франко в Киеве и призывают, чтобы власти вернули Михаила Федорова на должность министра обороны, а главнокомандующего ВСУ Александра Сырского отправили в отставку.

Кроме того, протесты проходят во Львове, Днепре, Тернополе, Николаеве, Кропивницком, Одессе и Черкассах.

В частности, в Тернополе люди держали плакаты с лозунгами: "Верните Федорова", "Не трогайте, что работает", "Уволь Сырского", "Воюем дронами, а не людьми" и т.д.

Чего конкретно требуют люди

Организатор акции Дмитрий Козятинский после вчерашних протестов заявил, что эти мероприятия имеют два ключевых требования:

  • увольнение главкома Сырского;
  • назначение Федорова главой министерства обороны.

Власть услышала сигнал людей

Сегодня в субботу советник ОП Сергей Лещенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский услышал протестующих, но для принятия решений нужно время. Он выразил уверенность, что Зеленский отреагирует, как делал это и в прошлом году.

Позже вечером президент опубликовал видеообращение и подтвердил, что слышит людей и имел сегодня долгий разговор с Федоровым.

"Долго говорил сегодня с Михаилом Федоровым. Я говорил сегодня также с Александром Сырским. Решения по армии будут наработаны. Я благодарю всех, кто заботится об Украине. Я благодарю всех, кто защищает наши позиции на фронте, кто старается возвращать войну домой - в Россию, туда, откуда война", - заявил Зеленский.

Что сказал Федоров

Перед обращением Зеленского Федоров опубликовал в своем Telegram небольшой пост, в котором сказал, что изменения будут.

"Изменения обязательно будут. Вы благодарили меня за Мрію и Дію. От себя благодарю вас за надежду. Такой ответственности не чувствовал даже на правительственных должностях. Благодарю ветеранов и военных за то, что держите фронт и честь. Диалог есть. Верю, что все получится", - написал он.

Отставка правительства

Напомним, что 12 июля Зеленский анонсировал, что намерен обновить Кабмин. Уже через два дня Юлия Свириденко подала заявление об отставке с поста премьер-министра, а Верховная Рада утвердила это решение.

Как известно, в случае ухода премьера, происходит перезагрузка всего Кабинета министров и как стало известно, в новом составе уже не было Михаила Федорова на посту министра обороны либо же иного ведомства.

Причиной тому стал конфликт Федорова с главкомом Сырским, что публично подтвердил и и Зеленский, и Федоров, который дал брифинг журналистам.

Уже 16 июля Верховная Рада утвердила новый состав Кабмина. Главой правительства стал бывший глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий, после чего пакетом утвердили глав почти всех министерств.

Федорова в этом списке не было, в то же время Сырский, как известно исходя из решения Зеленского, остался главкомом.

На этот фоне в Киеве и некоторых других городах начались акции протеста с требованием вернуть Федорова обратно, а Сырского убрать.

После этого сегодня в СМИ появилась информация, что Зеленский рассматривает возможность замены Сырского.

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