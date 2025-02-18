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В Киеве работает ПВО

Киев, Вторник 18 февраля 2025 22:47
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В Киеве работает ПВО Иллюстративное фото: в Киеве работает ПВО (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве сегодня, 18 февраля, вечером, объявлена воздушная тревога. Работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

"В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях", - написал мэр.

Более подробных деталей городской глава не раскрыл.

Атака дронов

Стоит заметить, что сегодня, 18 февраля, российские оккупанты в очередной раз запустили по Украине ударные беспилотники.

Воздушные силы предупреждали, что угроза атак дронов есть для Киева и Киевской области.

Также вражеские дроны сейчас фиксируют и в ряде других областей.

В частности, мэр Одессы Геннадий Труханов призвал жителей города находится в безопасных местах. Воздушные силы отметили, что в направлении Одессы и Черноморска летят вражеские беспилотники.

К слову, недавно в ряде регионов тревогу объявляли из-за угрозы применения баллистики. На этом фоне в Сумах прогремел взрыв.

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