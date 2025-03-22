В Киеве на фоне атаки дронов слышны взрывы: работает ПВО

Вечером, 22 марта, в Киеве слышны звуки взрывов. В столице работает ПВО, поскольку город атакуют вражеские дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Киевской городской военной администрации и канал мэра Киева Виталия Кличко.

Звуки взрывов в столице прозвучали примерно в 21:16. В то же время Ткаченко проинформировал, что противовоздушная оборона столицы работает по вражеским целям. Также об этом написал Кличко.

"На левом берегу столицы работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях!", - сообщил он.

Где объявили тревогу

По состоянию на 21:24 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской и Донецкой областях.