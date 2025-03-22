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В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: зафиксированы дроны

Суббота 22 марта 2025 20:46
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В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: зафиксированы дроны Фото: киевлян предупредили об опасности (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Вечером, 22 марта, в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Причиной вражеского сигнала стали вражеские беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко и канал Воздушных сил ВСУ.

Сигнал тревоги в столице объявили в 20:39. В то же время стало известно, что для Киева существует угроза применения ударных дронов.

"Киевляне, прошу вас оставаться в безопасных местах. Вражеские БПЛА вблизи Киева", - написал Ткаченко в 20:40.

Перед этим в Воздушных силах ВСУ фиксировали беспилотники россиян над рядом других областей Украины.

В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: зафиксированы дроны

Обновлено в 20:58

В Киевской областной военной администрации рассказали, что в эту минуту в воздушном пространстве Киевской области зафиксировано дроны. По вражеским целям работает ПВО.

Обновлено в 21:00

"На подлете к Киеву - вражеские ударные БПЛА. Призываем жителей города оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги", - сообщили в КГВА.

Где объявили тревогу

По состоянию на 20:46 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: зафиксированы дроны

Напомним, что в ночь на 22 марта российские оккупанты запустили по Украине 179 беспилотников. По состоянию на 8:30 утра было подтверждено сбитие 100 дронов, еще 63 были локационно потеряны.

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