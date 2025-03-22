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У Києві на тлі атаки дронів чути вибухи: працює ППО

Субота 22 березня 2025 21:24
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У Києві на тлі атаки дронів чути вибухи: працює ППО Фото: ворог намагається атакувати Київ безпілотниками (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Ввечері, 22 березня, у Києві чути звуки вибухів. В столиці працює ППО, оскільки місто атакують ворожі дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Київської міської військової адміністрації і канал мера Києва Віталія Кличка.

Звуки вибухів у столиці пролунали приблизно о 21:16. Водночас Ткаченко поінформував, що протиповітряна оборона столиці працює по ворожим цілям. Також про це написав Кличко.

"На лівому березі столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях!", - повідомив він.

Оновлено о 21:45

"У Подільському районі зафіксовано падіння БпЛА. Попередньо - без руйнувань та постраждалих. Будь ласка, залишайтесь в укриттях, загроза для столиці залишається", - написав Ткаченко.

Де оголосили тривогу

Станом на 21:24 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій та Донецькій областях.

У Києві на тлі атаки дронів чути вибухи: працює ППО

Нагадаємо, що перед цим о 20:39 у Києві пролунала повітряна тривога. Пізніше в Повітряних силах ЗСУ повідомили, що на підльоті до столиці було зафіксовано ворожі ударні безпілотники.

Детальніше про те, скільки дронів запустила РФ у ніч на 22 березня і як відпрацювала ППО - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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