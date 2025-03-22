У Києві на тлі атаки дронів чути вибухи: працює ППО

Ввечері, 22 березня, у Києві чути звуки вибухів. В столиці працює ППО, оскільки місто атакують ворожі дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Київської міської військової адміністрації і канал мера Києва Віталія Кличка.

Звуки вибухів у столиці пролунали приблизно о 21:16. Водночас Ткаченко поінформував, що протиповітряна оборона столиці працює по ворожим цілям. Також про це написав Кличко.

"На лівому березі столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях!", - повідомив він.

Оновлено о 21:45

"У Подільському районі зафіксовано падіння БпЛА. Попередньо - без руйнувань та постраждалих. Будь ласка, залишайтесь в укриттях, загроза для столиці залишається", - написав Ткаченко.

Де оголосили тривогу

Станом на 21:24 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій та Донецькій областях.