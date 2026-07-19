В Киеве временно закрыли станцию метро "Лукьяновская" из-за последствий атаки

Киевляне тогда создали петицию с призывом построить рынок, однако КГГА отказалась участвовать в восстановлении, объяснив это частной собственностью на объект.

Из-за частых атак пострадал и местный рынок недвижимости - за год жилье на Лукьяновке подешевело на 22% в долларовом эквиваленте по сравнению с другими частями Шевченковского района.