В Киеве временно закрыли станцию метро "Лукьяновская" из-за последствий атаки

В Киеве временно закрыли станцию метро "Лукьяновская" из-за повреждения взрывной волной наземного вестибюля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
Поезда по "зеленой" линии проезжают станцию "Лукьяновская" без остановки.
Работники метрополитена уже ликвидируют последствия, обеспечивающие работу эскалаторов и пассажирской автоматики.
О возобновлении работы станции в обычном режиме сообщат дополнительно.
Состоявшаяся в ночь на 19 июля атака стала продолжением очереди ударов России по району станции метро "Лукьяновская". В ночь на 24 мая Россия нанесламассированный удар по Киеву, и именно Лукьяновка пострадала больше всего - полностью сгорел ТЦ "Квадрат" и Лукьяновский рынок, а также повредили жилой дом и вестибюль станции метро "Лукьяновская".
Киевляне тогда создали петицию с призывом построить рынок, однако КГГА отказалась участвовать в восстановлении, объяснив это частной собственностью на объект.
Из-за частых атак пострадал и местный рынок недвижимости - за год жилье на Лукьяновке подешевело на 22% в долларовом эквиваленте по сравнению с другими частями Шевченковского района.