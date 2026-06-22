КГГА ответила на петицию по восстановлению Лукьяновского рынка: что решили власти

КГГА не планирует участвовать в восстановлении Лукьяновского рынка, который был разрушен в результате российского ракетного удара 24 мая, поскольку объект находится в частной собственности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный ответ КГГА на электронную петицию.

Главное: Восстановление - в компетенции собственника: КГГА официально заявила, что решение о восстановлении должен принимать собственник рынка (ООО "Квиткова поляна").

КГГА официально заявила, что решение о восстановлении должен принимать собственник рынка (ООО "Квиткова поляна"). Альтернатива для бизнеса: Вместо восстановления рынка власти предлагают пострадавшим предпринимателям места на Житном или Владимирском рынках, а также в сетевых ТРЦ города.

Вместо восстановления рынка власти предлагают пострадавшим предпринимателям места на Житном или Владимирском рынках, а также в сетевых ТРЦ города. Риск потери объекта: У города нет информации о намерениях собственника восстанавливать инфраструктуру, что усиливает опасения общественности относительно возможной ликвидации рынка и последующей застройки участка.

У города нет информации о намерениях собственника восстанавливать инфраструктуру, что усиливает опасения общественности относительно возможной ликвидации рынка и последующей застройки участка. Позиция властей: КГГА ссылается на законодательные ограничения в отношении вмешательства в деятельность частных субъектов, подчеркивая алгоритмы компенсации убытков, которые должен реализовывать владелец имущества.

Владелец пока не заявлял о намерениях восстановить рынок

В КГГА подчеркнули, что рынок находится в частной собственности (ООО "Квиткова поляна"). В соответствии со статьей 19 Конституции Украины органы власти могут действовать только в пределах полномочий, предусмотренных законом.

"Информация о намерениях собственника восстановить указанный объект в Киевский городской совет и его органы не поступала", - говорится в ответе.

Что предлагает город

Вместо содействия в восстановлении объекта, который был частью инфраструктуры Шевченковского района, власти предложили предпринимателям, лишившимся рабочих мест, альтернативные варианты:

размещение на территории коммунальных предприятий "Житний рынок" и "Владимирский рынок";

торговлю на городских ярмарках;

переезд в 23 торговых центра города, которые готовы предоставить места на льготных условиях (условия обсуждаются индивидуально).

Почему это важно

Петиция о восстановлении рынка собрала необходимую поддержку горожан, которые требовали не просто восстановить торговые площади, а сохранить социальное и историческое пространство района.

Активисты опасаются, что отсутствие планов по реконструкции может стать первым шагом к ликвидации объекта и последующей застройке участка коммерческой недвижимостью.

На данный момент, по информации администрации рынка, территория лишь расчищается для дальнейшей организации торговли, однако о полноценной реконструкции речи не идет.