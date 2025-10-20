ua en ru
Пн, 20 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Украине объявляли масштабную тревогу из-за российского МиГ-31К

Украина, Понедельник 20 октября 2025 12:23
UA EN RU
В Украине объявляли масштабную тревогу из-за российского МиГ-31К Иллюстративное фото: в Украине объявлена масштабная тревога из-за российского МиГ-31К (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Украине в понедельник, 20 октября, объявлена масштабная воздушная тревога. Ее причиной стал взлет российского МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Сначала сигнал тревоги был объявлен в Киеве, а впоследствии предупреждение об опасности распространилось по всей Украине.

"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка", - сообщили Воздушные силы.

Обновлено в 12:35

В Украине начали объявлять об отбое воздушной тревоги.

Стоит напомнить, что в Украине действует строгий запрет на съемку и публикацию работы сил противовоздушной обороны, а также последствий ракетных атак. Жителям регионов, где объявлена воздушная тревога, рекомендуется сохранять спокойствие и в случае опасности немедленно пройти в укрытие.

Обстрел 20 октября

Воздушные силы Украины информируют, что ночью враг применил три баллистические ракеты "Искандер-М/KN-23" из оккупированного Крыма, а также атаковал 60 ударными дронами типа "Шахед", "Гербера" и другими беспилотниками с четырех разных направлений.

Читайте РБК-Украина в Google News
МіГ-31К Воздушная тревога
Новости
Украина будет получать Patriot ежегодно, готовим контракт на 25 систем, - Зеленский
Украина будет получать Patriot ежегодно, готовим контракт на 25 систем, - Зеленский
Аналитика
Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов
Дмитрий Сидоров, Ростислав Шаправский Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов