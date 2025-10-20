В Украине объявляли масштабную тревогу из-за российского МиГ-31К

В Украине в понедельник, 20 октября, объявлена масштабная воздушная тревога. Ее причиной стал взлет российского МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Сначала сигнал тревоги был объявлен в Киеве, а впоследствии предупреждение об опасности распространилось по всей Украине. "Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка", - сообщили Воздушные силы. Обновлено в 12:35 В Украине начали объявлять об отбое воздушной тревоги. Стоит напомнить, что в Украине действует строгий запрет на съемку и публикацию работы сил противовоздушной обороны, а также последствий ракетных атак. Жителям регионов, где объявлена воздушная тревога, рекомендуется сохранять спокойствие и в случае опасности немедленно пройти в укрытие.