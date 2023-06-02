ua ru
Пт, 02 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ночная атака на Киев: что известно о последствиях ударов

Новина українською →
Киев, Пятница 02 июня 2023 05:38
Ночная атака на Киев: что известно о последствиях ударов Фото: последствия ракетной атаки россиян на Киев, ночью 2 мая (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Российская оккупационная армия нанесла массированный ракетный удар по Киеву, ночью 2 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко и КМВА.

Отмечается, что в Подольском районе произошло возгорание травяного настила в результате падения обломков.

Также, по информации мэра Киева, после воздушной тревоги в Дарницком районе на проезжей части обнаружили тлеющие обломки ракеты.

В Киевской городской военной администрации сообщили, что информация об обломках не подтвердилась.

Ракетный удар по Киеву

По предварительной информации, в воздушном пространстве над Киевом силами противовоздушной обороны было обнаружено и уничтожено более 30 воздушных целей разного типа.

Сообщается, что пуски ракет были произведены из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия, вероятно – крылатыми ракетами типа Х-101/555. Также синхронно с ракетами столицу атаковали и БпЛА.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев атака дронов Война России против Украины
NEWS
Украинская артиллерия "накрывает" окупантов на Таврическом направлении: карты боев ISW
Украинская артиллерия "накрывает" окупантов на Таврическом направлении: карты боев ISW
DAILY
Херсонец Алексей Сивак: В плену россияне били током и говорили, что с мирными не воюют
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Херсонец Алексей Сивак: В плену россияне били током и говорили, что с мирными не воюют