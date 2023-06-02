В Киевской области из-за ночной атаки есть травмированные, среди них ребенок

В Киевской области из-за сегодняшней ночной атаки есть пострадавшие. Среди них ребенок и пенсионер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным правоохранителей, из-за ночной атаки повреждения получил 11-летний ребенок и мужчина 68 лет. Его госпитализировали в больницу и прооперировали.

В Киевской ОВА сообщили, что из-за падения обломков сбитых ракет и дронов повреждены 5 частных домов, в двух возникли пожары. Также повреждены несколько автомобилей и выбиты окна в одном из офисных помещений.

Специалисты устраняют последствия ночной атаки на Киев, а правоохранители фиксируют повреждения.

Фото: в Киевской области два человека травмированы из-за ночной атаки (t.me/pgo_gov_ua)

Ночная атака на Киев

Этой ночью Россия снова атаковала Киев, на этот раз враг выпустил ракеты и дроны. Силы ПВО сбили все вражеские цели: 15 крылатых ракет и 18 дронов-камикадзе.

Оккупанты выпустили ракеты из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря. Вероятно, это были крылатые ракеты типа Х-101/555.

Обломки упали в Подольском районе, там загорелась трава. В Дарницком районе на проезжей части обнаружили тлеющие обломки ракеты.

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