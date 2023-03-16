В Киеве и области сегодня возможны звуки взрывов

Фото: в Киеве и области 16 марта возможны звуки взрывов (GettyImages)

В четверг, 16 марта, в Киеве и области могут быть слышны звуки взрывов. Жителей просят сохранять спокойствие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КОВА.

"В Вышгородском районе будет происходить уничтожение взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении. Жителей просят соблюдать спокойствие - работы плановые.