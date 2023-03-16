ua ru
Чт, 16 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве и области сегодня возможны звуки взрывов

Новина українською →
Киев, Четверг 16 марта 2023 11:16
В Киеве и области сегодня возможны звуки взрывов Фото: в Киеве и области 16 марта возможны звуки взрывов (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 16 марта, в Киеве и области могут быть слышны звуки взрывов. Жителей просят сохранять спокойствие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КОВА.

"В Вышгородском районе будет происходить уничтожение взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

Жителей просят соблюдать спокойствие - работы плановые.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Киевская область вибухи
NEWS
На штурмах Угледара россияне теряют почти 90% личного состава: карты боев от ISW
На штурмах Угледара россияне теряют почти 90% личного состава: карты боев от ISW
DAILY
Как Николаев отбил атаки россиян и не дал Путину захватить юг Украины
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Как Николаев отбил атаки россиян и не дал Путину захватить юг Украины