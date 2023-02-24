В Киеве и области сегодня возможны звуки взрывов

В пятницу, 24 февраля, в Киеве и в области возможны звуки взрывов. В Вышгородском районе будут уничтожены боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию .

"Сегодня, 24 февраля, в Вышгородском районе будет происходить ликвидация взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

Обновлено 10.09. 24 февраля "громко" может быть и в Белоцерковском районе.

"Там во второй половине дня 24 февраля подразделения ГСЧС будут выполнять плановые работы по уничтожению взрывоопасных предметов", - добавили в КОВА.

Как сообщалось, в пятницу, 24 февраля, российские оккупанты из РСЗО обстреляли Куцурубскую общину Николаевской области. В Николаеве - без атак.

Напомним, российские захватчики в ночь на 24 февраля атаковали Никопольский район Днепропетровской области.