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В Киеве и области сегодня возможны звуки взрывов

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Киев, Пятница 24 февраля 2023 09:23
В Киеве и области сегодня возможны звуки взрывов Фото: в Киеве и области сегодня возможны звуки взрывов (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В пятницу, 24 февраля, в Киеве и в области возможны звуки взрывов. В Вышгородском районе будут уничтожены боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.

"Сегодня, 24 февраля, в Вышгородском районе будет происходить ликвидация взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

Обновлено 10.09. 24 февраля "громко" может быть и в Белоцерковском районе.

"Там во второй половине дня 24 февраля подразделения ГСЧС будут выполнять плановые работы по уничтожению взрывоопасных предметов", - добавили в КОВА.

Как сообщалось, в пятницу, 24 февраля, российские оккупанты из РСЗО обстреляли Куцурубскую общину Николаевской области. В Николаеве - без атак.

Напомним, российские захватчики в ночь на 24 февраля атаковали Никопольский район Днепропетровской области.

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