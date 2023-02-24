Оккупанты всю ночь били из артиллерии по Никопольскому району: фото последствий

Российские захватчики в ночь на 24 февраля атаковали Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

"Оккупанты били из тяжелой артиллерии, обстреливая мирный Никополь, Марганецкую, Мировскую, Красногригорьевскую громады", - отметил чиновник.

По словам Лукашука, в Никополе повреждено восемь частных домов и полдесятка хозяйственных построек, два магазина, кафе. Погибших и пострадавших, к счастью, нет.

"Другие наши районы вражеских атак этой ночью не подверглись", - добавил глава ДОР.

Фото: Оккупанты всю ночь били из артиллерии по Никопольскому району (t.me/mykola_lukashuk)