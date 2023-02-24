Россияне сегодня из РСЗО обстреляли Николаевскую область
В пятницу, 24 февраля, российские оккупанты из РСЗО обстреляли Куцурубскую общину Николаевской области. В Николаеве – без атак.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.
Так, ночью, 24 февраля, в 01:50 враг наносил удары с РСЗО по населенному пункту Куцурубской общины.
"Попадания зафиксированы по открытой территории. Пострадавших нет", - рассказал он.
По его словам, в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Как сообщалось, по данным на утро четверга, 23 февраля, российские оккупанты обстреляли Очаковскую общину.
А во вторник, 21 февраля, российские оккупанты обстреляли Очаков и Куцурубскую общину Николаевской области. Есть тяжелораненый.
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