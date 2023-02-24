ua ru
Пт, 24 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві та області сьогодні можливі звуки вибухів

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 24 лютого 2023 09:23
У Києві та області сьогодні можливі звуки вибухів Фото: у Києві та області сьогодні можливі звуки вибухів (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У п'ятниці, 24 лютого, в Києві та області можливі звуки вибухів. У Вишгородському районі знищуватимуть боєприпаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

"Сьогодні, 24 лютого, у Вишгородському районі відбуватиметься ліквідація вибухонебезпечних предметів", - йдеться в повідомленні.

Оновлено 10.09. 24 лютого "гучно" може бути і в Білоцерківському районі.

"Там у другій половині дня 24 лютого підрозділи ДСНС виконуватимуть планові роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів", - додали в КОВА.

Як повідомлялося, у п'ятницю, 24 лютого, російські окупанти з РСЗВ обстріляли Куцурубську громаду Миколаївської області. У Миколаєві - без атак.

Нагадаємо, російські загарбники в ніч проти 24 лютого атакували Нікопольський район Дніпропетровської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Київська область
NEWS
Готові до будь-якої загрози. Україна вже рік дає відсіч Росії: що відбувається сьогодні
Готові до будь-якої загрози. Україна вже рік дає відсіч Росії: що відбувається сьогодні
DAILY
Рік люті. Як велика війна змінила Україну і нічому не навчила Росію
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна Рік люті. Як велика війна змінила Україну і нічому не навчила Росію