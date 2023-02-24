У Києві та області сьогодні можливі звуки вибухів

У п'ятниці, 24 лютого, в Києві та області можливі звуки вибухів. У Вишгородському районі знищуватимуть боєприпаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію .

"Сьогодні, 24 лютого, у Вишгородському районі відбуватиметься ліквідація вибухонебезпечних предметів", - йдеться в повідомленні.

Оновлено 10.09. 24 лютого "гучно" може бути і в Білоцерківському районі.

"Там у другій половині дня 24 лютого підрозділи ДСНС виконуватимуть планові роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів", - додали в КОВА.

Як повідомлялося, у п'ятницю, 24 лютого, російські окупанти з РСЗВ обстріляли Куцурубську громаду Миколаївської області. У Миколаєві - без атак.

Нагадаємо, російські загарбники в ніч проти 24 лютого атакували Нікопольський район Дніпропетровської області.