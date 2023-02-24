У Києві та області сьогодні можливі звуки вибухів
У п'ятниці, 24 лютого, в Києві та області можливі звуки вибухів. У Вишгородському районі знищуватимуть боєприпаси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.
"Сьогодні, 24 лютого, у Вишгородському районі відбуватиметься ліквідація вибухонебезпечних предметів", - йдеться в повідомленні.
Оновлено 10.09. 24 лютого "гучно" може бути і в Білоцерківському районі.
"Там у другій половині дня 24 лютого підрозділи ДСНС виконуватимуть планові роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів", - додали в КОВА.
Як повідомлялося, у п'ятницю, 24 лютого, російські окупанти з РСЗВ обстріляли Куцурубську громаду Миколаївської області. У Миколаєві - без атак.
Нагадаємо, російські загарбники в ніч проти 24 лютого атакували Нікопольський район Дніпропетровської області.
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