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В Киеве и ряде областей экстренные отключения света, - ДТЭК

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Суббота 31 декабря 2022 14:15
В Киеве и ряде областей экстренные отключения света, - ДТЭК Фото: в Киеве и ряде областей экстренные отключения света (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

На фоне российских обстрелов в Киеве и ряде областей ввели экстренные отключения. Это поможет избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры в случае попадания.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ДТЭК.

Экстренные отключения света ввели в:

  • Киеве;
  • Киевской области;
  • Одесской области;
  • Днепропетровская области.

"Это превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели. Не покидайте укрытия и верим в ПВО", - пишет пресс-служба ДТЭК.

Напомним, РБК-Украина раскрывает все подробности массированного обстрела, к которому прибегла Россия накануне Нового года.

Тем временем, в Украине начались экстренные отключения света на фоне российского удара.

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