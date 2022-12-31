В Киеве и ряде областей экстренные отключения света, - ДТЭК

Фото: в Киеве и ряде областей экстренные отключения света (Getty Images)

На фоне российских обстрелов в Киеве и ряде областей ввели экстренные отключения. Это поможет избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры в случае попадания.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ДТЭК.

Экстренные отключения света ввели в: Киеве;

Киевской области;

Одесской области;

Днепропетровская области. "Это превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели. Не покидайте укрытия и верим в ПВО", - пишет пресс-служба ДТЭК.