В Украине идет существенное потепление: какой будет погода завтра

Завтра в Украине ожидается значительное потепление. В некоторых областях страны столбики термометра будут показываться до +14 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook .

Так, на подавляющей части Украины наступит оттепель.

Температура воздуха в дневные часы повысится до +2+9 градусов, на юге будет +10+14 градусов.

Ночью ожидается потепление до +1+3, на юге до +6 градусов. В то же время синоптик отмечает, что только в восточной части и, кое-где, в центральных областях будет -1-4 градуса.

"Дожди, местами с мокрым снегом пройдут на западе и севере Украины. На остальной территории - без существенных осадков. Сильный юго-западный ветер завтра будет достигать порой штормовых порывов практически повсюду", - констатирует Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве в пятницу ожидается облачная ветреная влажная, однако более теплая погода.

Дождь, местами с мокрым снегом. Завтра днем воздух в столице прогреется до +5 градусов, ночью - около нуля.

Общий прогноз на выходные

В конце недели и начале следующей во многих областях ситуация усложнится - ожидается мокрый снег и сильный ветер. Однако, как отмечает синоптик, такая погода будет не везде. Например, западную часть сильные осадки обойдут.

"Следующая неделя в целом будет холодной, со вторника 28 ноября ночью снова будет доминировать морозная погода", - подытожила Диденко.