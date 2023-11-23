В Украине идет существенное потепление: какой будет погода завтра
Завтра в Украине ожидается значительное потепление. В некоторых областях страны столбики термометра будут показываться до +14 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Так, на подавляющей части Украины наступит оттепель.
Температура воздуха в дневные часы повысится до +2+9 градусов, на юге будет +10+14 градусов.
Ночью ожидается потепление до +1+3, на юге до +6 градусов. В то же время синоптик отмечает, что только в восточной части и, кое-где, в центральных областях будет -1-4 градуса.
"Дожди, местами с мокрым снегом пройдут на западе и севере Украины. На остальной территории - без существенных осадков. Сильный юго-западный ветер завтра будет достигать порой штормовых порывов практически повсюду", - констатирует Диденко.
Погода в Киеве
В Киеве в пятницу ожидается облачная ветреная влажная, однако более теплая погода.
Дождь, местами с мокрым снегом. Завтра днем воздух в столице прогреется до +5 градусов, ночью - около нуля.
Общий прогноз на выходные
В конце недели и начале следующей во многих областях ситуация усложнится - ожидается мокрый снег и сильный ветер. Однако, как отмечает синоптик, такая погода будет не везде. Например, западную часть сильные осадки обойдут.
"Следующая неделя в целом будет холодной, со вторника 28 ноября ночью снова будет доминировать морозная погода", - подытожила Диденко.
Резкое похолодание в Украине
Синоптики также предупреждали, что 23 ноября следует ожидать значительного ухудшения погодных условий.
Напомним, РБК-Украина писала о том, что в ночь на среду, 22 ноября, Киев засыпало первым снегом. Тем временем КГГА призвала водителей позаботиться о безопасности на дороге во время непогоды.
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