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В "Укрэнерго" рассказали, как завтра будут действовать графики отключений света

Украина, Четверг 06 июня 2024 18:40
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В "Укрэнерго" рассказали, как завтра будут действовать графики отключений света Фото: в Украине 7 июня будут выключать свет по графикам (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

По всей территории Украины завтра, 7 июня, свет по графикам планируют отключать в течение всего дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

Как отметили в компании, завтра дефицит в энергосистеме прогнозируют на протяжении всего дня.

"Лимиты на потребление будут действовать для каждой области с 00:00 до 24:00", - уточнили в "Укрэнерго".

Там также предупредили, что при превышении лимитов возможно введение аварийных отключений.

Отключения света в Украине

Напомним, в Украине на этой неделе каждый день действуют графики отключений света. Их вводят на круглые сутки.

Причиной такой тяжелой ситуации стали удары российских оккупантов по украинским объектам энергетической инфраструктуры. Из-за этого генерации электроэнергии недостаточно для покрытия потребления по всей стране.

Ранее гендиректор YASNO Сергей Коваленко призывал украинцев не включать кондиционеры, поскольку есть угроза отключений электроэнергии для критической инфраструктуры.

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