В "Укрэнерго" рассказали, как завтра будут действовать графики отключений света

Фото: в Украине 7 июня будут выключать свет по графикам (Getty Images)

По всей территории Украины завтра, 7 июня, свет по графикам планируют отключать в течение всего дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

Как отметили в компании, завтра дефицит в энергосистеме прогнозируют на протяжении всего дня. "Лимиты на потребление будут действовать для каждой области с 00:00 до 24:00", - уточнили в "Укрэнерго". Там также предупредили, что при превышении лимитов возможно введение аварийных отключений.