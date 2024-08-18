ua en ru
Вс, 18 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве и ряде областей снова объявили тревогу из-за ракетной угрозы (обновлено)

Киев, Воскресенье 18 августа 2024 06:59
UA EN RU
В Киеве и ряде областей снова объявили тревогу из-за ракетной угрозы (обновлено) Фото: в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве и некоторых областях Украины была объявлена воздушная тревога уже во второй раз за утро 18 августа. Она связана с угрозой российских ракетных обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ в Telegram.

Сирена завыла в столице около 06.51.

Военные сообщили о фиксации движения скоростной цели на Киевскую область.

А потом заявили о ракетной опасности в областях, где объявлена воздушная тревога.

В Воздушных силах позже рассказали, что вражеская ракета фиксировалась в Черкасской области, но впоследствии изменила направление на юг, затем снова на Киевскую область.

"Киев срочно в укрытие!" - говорится в объявлении военных в 07.27.

Обновлено: отбой тревоги

Однако уже в 07:43 в столице объявили об отбое воздушной тревоги. Кроме того, аналогичное объявление было сделано и по Киевской области.

Российская атака на Киев 18 августа

Ранее сообщалось, что этой ночью российские захватчики для очередного воздушного удара по Украине запустили "Шахеды", а также нанесли ракетную атаку с применением баллистики.

Так, ранним утром в Киеве объявили воздушную тревогу, в районе столицы были слышны взрывы. Местные власти рассказали о работе ПВО на подступах к Киеву и области.

Позже в КМВА рассказали, что российские оккупанты применили для атаки по Киеву баллистические ракеты и дроны-камикадзе, но все вражеские воздушные цели были сбиты средствами ПВО. В Киеве разрушения не зафиксированы, и сообщений о пострадавших не поступали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Воздушная тревога Ракетная атака
NEWS
Стефанчук: Рада даст религиозным организациям 9 месяцев на разрыв связей с РПЦ
Стефанчук: Рада даст религиозным организациям 9 месяцев на разрыв связей с РПЦ
DAILY
Под КАБами и роями дронов. Как бойцы 31 ОМБр держат оборону на Покровском направлении
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Под КАБами и роями дронов. Как бойцы 31 ОМБр держат оборону на Покровском направлении