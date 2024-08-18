У Києві та низці областей знову оголосили тривогу через ракетну загрозу

У Києві та деяких областях України була оголошена повітряна тривога вже вдруге за ранок 18 серпня. Вона пов'язана із загрозою російських ракетних обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Повітряних сил ЗСУ у Telegram .

Сирена завила у столиці близько 06.51.

Військові поінформували про фіксацію руху швидкісної цілі на Київську область.

А згодом заявили про ракетну небезпека в областях, де оголошена повітряна тривога.

Російська атака на Київ 18 серпня

Раніше повідомлялося, що цієї ночі російські загарбники для чергового повітряного удару по Україні запустили "Шахеди", а також й завдали ракетної атаки із застосуванням балістики.

Так, рано-вранці у Києві оголосили повітряну тривогу, в районі столиці було чути вибухи. Місцева влада розповіла про роботу ППО на підступах до Києва та в області.

Згодом в КМВА розповіли, що російські окупанти застосували для атаки по Києву балістичні ракети та дрони-камікадзе, але усі ворожі повітряні цілі були збиті засобами ППО. У Києві руйнувань не зафіксовано, й повідомлень щодо постраждалих не надходили.