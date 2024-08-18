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У Києві та низці областей знову оголосили тривогу через ракетну загрозу

Київ, Неділя 18 серпня 2024 06:59
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У Києві та низці областей знову оголосили тривогу через ракетну загрозу Фото: у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Києві та деяких областях України була оголошена повітряна тривога вже вдруге за ранок 18 серпня. Вона пов'язана із загрозою російських ракетних обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Повітряних сил ЗСУ у Telegram.

Сирена завила у столиці близько 06.51.

Військові поінформували про фіксацію руху швидкісної цілі на Київську область.

А згодом заявили про ракетну небезпека в областях, де оголошена повітряна тривога.

У Києві та низці областей знову оголосили тривогу через ракетну загрозу

Російська атака на Київ 18 серпня

Раніше повідомлялося, що цієї ночі російські загарбники для чергового повітряного удару по Україні запустили "Шахеди", а також й завдали ракетної атаки із застосуванням балістики.

Так, рано-вранці у Києві оголосили повітряну тривогу, в районі столиці було чути вибухи. Місцева влада розповіла про роботу ППО на підступах до Києва та в області.

Згодом в КМВА розповіли, що російські окупанти застосували для атаки по Києву балістичні ракети та дрони-камікадзе, але усі ворожі повітряні цілі були збиті засобами ППО. У Києві руйнувань не зафіксовано, й повідомлень щодо постраждалих не надходили.

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Київ Повітряна тривога Ракетна атака
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