В Киеве из-за ракетной атаки были слышны взрывы, работаала ПВО (обновлено)

В Киеве около пяти часов утра 18 августа была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ракетных ударов. В столице также были слышны взрывы, работали сили и средства противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командование Воздушных сил ВСУ, Киевскую городскую военную администрацию ( КГВА ) и собственного корреспондента.

Перед сигналом угрозы воздушных ударов военные проинформировали об угрозе применением противником для атаки баллистического вооружения.

Позже в командовании Воздушных сил заявили о фиксации скоростной цели, направляющейся в сторону Киевской области.

"Внимание! Скоростная цель на Киевщину", - рассказали военные в 4:59.

Впоследствии в районе столицы были слышны звуки взрывов.

Кроме того, в Воздушных силах заявили о еще одной вражеской цели, которая направлялась в сторону Киева. После этого в столице был слышен еще один взрыв.

Позже в Киевской областной военной администрации сообщили, что в регионе идет работа сил и средств противовоздушной обороны.

"Жители Киевщины! Ракетная атака! В регионе работают силы ПВО", - говорится в объявлении КОВА в Telegram.

Начальник КГВА Сергей Попко призвал жителей столицы находиться в укрытиях и уточнил, что ПВО работает на подступах к Киеву.

Обновлено: отбой тревоги

Уже в 05:38 в КГВА рассказали, что в столице объявили отбой относительно угрозы вражеских воздушных атак.

Вместе с тем, отметим, что в Киевской области воздушная тревога остается.

Через пару минут в Воздушных силах сообщили об отбое угрозы применения баллистического вооружения и "Шахедов".

Вместе с тем, военные добавили, что активность тактической авиации РФ на северо-восточном направлении остается.

Ночная воздушная атака

Ранее сообщалось, что в ночь на 18 августа российские захватчики запустили для ударов по территории Украины дроны-камикадзе. Так, из-за "Шахедов" была объявлена ​​воздушная тревога в ряде областей.

Кроме того, в командовании Воздушных сил информировали об активности вражеской тактической авиации, в частности, на востоке, и об угрозе ударов для прифронтовых областей. Фиксировались и пуски противником КАБов (УАБов) на Сумскую область.