В Киеве из-за ракетной атаки были слышны взрывы, работаала ПВО (обновлено)
В Киеве около пяти часов утра 18 августа была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ракетных ударов. В столице также были слышны взрывы, работали сили и средства противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командование Воздушных сил ВСУ, Киевскую городскую военную администрацию (КГВА) и собственного корреспондента.
Перед сигналом угрозы воздушных ударов военные проинформировали об угрозе применением противником для атаки баллистического вооружения.
Позже в командовании Воздушных сил заявили о фиксации скоростной цели, направляющейся в сторону Киевской области.
"Внимание! Скоростная цель на Киевщину", - рассказали военные в 4:59.
Впоследствии в районе столицы были слышны звуки взрывов.
Кроме того, в Воздушных силах заявили о еще одной вражеской цели, которая направлялась в сторону Киева. После этого в столице был слышен еще один взрыв.
Позже в Киевской областной военной администрации сообщили, что в регионе идет работа сил и средств противовоздушной обороны.
"Жители Киевщины! Ракетная атака! В регионе работают силы ПВО", - говорится в объявлении КОВА в Telegram.
Начальник КГВА Сергей Попко призвал жителей столицы находиться в укрытиях и уточнил, что ПВО работает на подступах к Киеву.
Обновлено: отбой тревоги
Уже в 05:38 в КГВА рассказали, что в столице объявили отбой относительно угрозы вражеских воздушных атак.
Вместе с тем, отметим, что в Киевской области воздушная тревога остается.
Через пару минут в Воздушных силах сообщили об отбое угрозы применения баллистического вооружения и "Шахедов".
Вместе с тем, военные добавили, что активность тактической авиации РФ на северо-восточном направлении остается.
Ночная воздушная атака
Ранее сообщалось, что в ночь на 18 августа российские захватчики запустили для ударов по территории Украины дроны-камикадзе. Так, из-за "Шахедов" была объявлена воздушная тревога в ряде областей.
Кроме того, в командовании Воздушных сил информировали об активности вражеской тактической авиации, в частности, на востоке, и об угрозе ударов для прифронтовых областей. Фиксировались и пуски противником КАБов (УАБов) на Сумскую область.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.