Во всех областях Украины ввели экстренные отключения света

Вечером 15 мая во всех областях Украины были введены экстренные отключения электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрэнерго и Facebook генерального директора энергетической компании YASNO Сергея Коваленко.
"Чрезвычайно тяжелая ситуация в энергосистеме продолжается. Поэтому по указанию "Укрэнерго" применяются экстренные отключения", - сообщили в ДТЭК.
В настоящее время экстренные отключения света ввели в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой, Полтавской, Сумской, Львовской, Хмельницкой и Николаевской областях.
"Сегодняшний опыт показывает необходимость внедрения графиков. "Укрэнерго" рассчитало и доказало ОСР лимиты потребления на завтра с 00:00 до 9:00 и с 16:00 до 00:00", - написал Коваленко.
По его словам, в случае превышения этих лимитов будут применяться стабилизационные отключения света, то есть графики.
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