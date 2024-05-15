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Во всех областях Украины ввели экстренные отключения света

Фото: в Киеве и ряде областей ввели экстренные отключения света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Вечером 15 мая во всех областях Украины были введены экстренные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрэнерго и Facebook генерального директора энергетической компании YASNO Сергея Коваленко.

"Чрезвычайно тяжелая ситуация в энергосистеме продолжается. Поэтому по указанию "Укрэнерго" применяются экстренные отключения", - сообщили в ДТЭК.

В настоящее время экстренные отключения света ввели в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой, Полтавской, Сумской, Львовской, Хмельницкой и Николаевской областях.

"Сегодняшний опыт показывает необходимость внедрения графиков. "Укрэнерго" рассчитало и доказало ОСР лимиты потребления на завтра с 00:00 до 9:00 и с 16:00 до 00:00", - написал Коваленко.

По его словам, в случае превышения этих лимитов будут применяться стабилизационные отключения света, то есть графики.

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