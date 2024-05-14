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В "Укрэнерго" назвали причину аварийных отключений света в Украине

Вторник 14 мая 2024 23:37
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В "Укрэнерго" назвали причину аварийных отключений света в Украине Фото: Владимир Кудрицкий (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В Украине введены аварийные графики отключения электроэнергии из-за значительного похолодания. Граждане стали использовать обогреватели.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире национального телемарафона.

По его словам, Украина потеряла большой объем мощностей на электростанциях, и сейчас ее не хватает. Поэтому уже в течение определенного времени приходится использовать отключение электроэнергии для индустрии. Именно поэтому для большого количества бытовых потребителей отсутствие света могло проходить незаметно. Но дефицит электроэнергии в системе ощущается давно.

"Его можно компенсировать несколькими способами: коммерческий импорт, который осуществляют компании из Европы. Когда этого не хватает "Укрэнерго" может применить аварийную помощь из соседних стран, когда и этого не хватает – мы можем ограничить потребление промышленных потребителей. Но когда не хватает и этого , мы вынуждены для сбалансирования вовлечь в ограничение не только промышленность, но и население", - рассказал Кудрицкий.

Однако сегодня вечером, 14 мая, из-за похолодания произошел резкий рост потребления электроэнергии.

"Это произошло около 21:00, и нам нужно было применить экстренные меры для балансировки системы, чтобы сохранить контроль над ситуацией. До 10% потребителей (во всех областях - ред.) временно отключены до конца суток. Вопрос в том, что не хватает мощности украинских электростанций, чтобы покрыть потребление, и импорта тоже не хватает", – сказал он.

Отключение света в Украине

Напомним, вечером вторника, 14 мая, во всех областях Украины были введены аварийные отключения света. Подробно о том, где отсутствует электроэнергия – читайте в материале РБК-Украина.

Дефицит электроэнергии связан с тем, что Россия во время своих атак смогла разрушить ТЭЦ и ТЭС в Украине. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, атаки РФ уничтожили 80% теплогенерации в Украине.

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