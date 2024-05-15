В усіх областях України ввели екстрені відключення світла

Ввечері 15 травня в усіх областях України ввели екстрені відключення електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" та Facebook генерального директора енергетичної компанії YASNO Сергія Коваленка.
"З 19:25 до 22:00 "Укренерго" запроваджує контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України", - повідомили в "Укренерго".
Там також додали, що завтра впродовж доби по всій Україні для побутових та промислових споживачів будуть діяти планові обмеження - графіки погодинних відключень.
Зазначається, що це це допоможе зробити контрольовані відключення більш передбачуваними для споживачів, а роботу енергосистеми безпечнішою.
"Сьогоднішній досвід показує необхідність впровадження графіків. Тож "Укренерго" розрахувало та довело ОСР ліміти споживання на завтра з 00:00 до 9:00 та з 16:00 до 00:00", - написав Коваленко.
За його словами у разі перевищення цих лімітів будуть застосовуватися стабілізаційні відключення світла, тобто графіки.
Нагадаємо, вчора ввечері, 14 травня, екстрені відключення світла також вводили в усіх областях України.
Як повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, в Україні запроваджували аварійні графіки відключення електроенергії через значне похолодання. Громадяни почали використовувати обігрівачі.
Детальніше про те, чому в Україні знову відключають світло та чи є графіки - у матеріалі РБК-Україна.
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