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В усіх областях України ввели екстрені відключення світла

Фото: в усіх областях України ввели екстрені відключення світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Ввечері 15 травня в усіх областях України ввели екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" та Facebook генерального директора енергетичної компанії YASNO Сергія Коваленка.

"З 19:25 до 22:00 "Укренерго" запроваджує контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України", - повідомили в "Укренерго".

Там також додали, що завтра впродовж доби по всій Україні для побутових та промислових споживачів будуть діяти планові обмеження - графіки погодинних відключень.

Зазначається, що це це допоможе зробити контрольовані відключення більш передбачуваними для споживачів, а роботу енергосистеми безпечнішою.

"Сьогоднішній досвід показує необхідність впровадження графіків. Тож "Укренерго" розрахувало та довело ОСР ліміти споживання на завтра з 00:00 до 9:00 та з 16:00 до 00:00", - написав Коваленко.

За його словами у разі перевищення цих лімітів будуть застосовуватися стабілізаційні відключення світла, тобто графіки.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, вчора ввечері, 14 травня, екстрені відключення світла також вводили в усіх областях України.

Як повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, в Україні запроваджували аварійні графіки відключення електроенергії через значне похолодання. Громадяни почали використовувати обігрівачі.

Детальніше про те, чому в Україні знову відключають світло та чи є графіки - у матеріалі РБК-Україна.

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Відключеня світлаЕлектроенергіяУкренерго