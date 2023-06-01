В Киеве раздались взрывы: сообщают о работе ПВО
В ночь на 1 июня в Киеве прозвучала серия взрывов, местные власти сообщают о работе ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.
Корреспонденты РБК-Украина сообщают о минимум пяти взрывах в столице. В Киевской городской военной администрации сообщили, что в городе работает ПВО.
"Находитесь в укрытиях!", - призвали в КГВА.
Первые последствия обстрела
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что зафиксирован вызов в Днепровском районе столицы - службы направляются на место.
В КГВА добавили, что из-за падения обломков произошло возгорание автомобиля. Информация о пострадавших уточняется.
Ночной обстрел 1 июня
Незадолго до взрывов в Киеве и области была объявлена воздушная тревога. Об опасности на момент публикации было предупреждено также в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.
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