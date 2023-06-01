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В Киеве раздались взрывы: сообщают о работе ПВО

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Четверг 01 июня 2023 03:06
В Киеве раздались взрывы: сообщают о работе ПВО Фото: в Киеве раздались взрывы (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В ночь на 1 июня в Киеве прозвучала серия взрывов, местные власти сообщают о работе ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.

Корреспонденты РБК-Украина сообщают о минимум пяти взрывах в столице. В Киевской городской военной администрации сообщили, что в городе работает ПВО.

"Находитесь в укрытиях!", - призвали в КГВА.

Первые последствия обстрела

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что зафиксирован вызов в Днепровском районе столицы - службы направляются на место.

В КГВА добавили, что из-за падения обломков произошло возгорание автомобиля. Информация о пострадавших уточняется.

Ночной обстрел 1 июня

Незадолго до взрывов в Киеве и области была объявлена воздушная тревога. Об опасности на момент публикации было предупреждено также в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

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