ua en ru
Вт, 17 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Киеве и ряде областей второй раз за сутки объявили воздушную тревогу

Вторник 17 июня 2025 08:07
UA EN RU
В Киеве и ряде областей второй раз за сутки объявили воздушную тревогу Фото: В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сегодня утром, 17 июня, в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

В Воздушных силах отмечают, что угроза применения баллистического вооружения наблюдается с северо-восточного направления.В Киеве и ряде областей второй раз за сутки объявили воздушную тревогу

В 8:32 в Воздушных силах ВСУ объявили об отбое воздушной тревоги.

Напомним, что это вторая масштабная воздушная тревога в Украине с начала суток. Ночью российские войска атаковали Украину баллистическими и крылатыми ракетами, а также ударными дронами.

Ночной обстрел Украины 17 июня

Напомним, в Киеве и ряде регионов Украины в ночь на 17 июня в течение нескольких часов раздавались взрывы. Оккупанты использовали для атаки крылатые ракеты, баллистику и дроны.

Количество пострадавших в результате вражеского удара постепенно увеличивалось.

Начальник КМВА Тимур Ткаченко рассказал, что согласно последним данным, в Киеве известно о 14 погибших в результате удара россиян.

Все подробности о последствиях вражеского удара по столице - читайте в материале РБК-Украина.

Также в ночь на 17 июня российские оккупанты также ударили по Одессе дронами. По словам главы Одесской ОГА Олега Кипера, известно уже о 13 пострадавших в результате атаки россиян.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Вторжение России в Украину Воздушная тревога
Новости
Прямое попадание баллистики. Как выглядит дом в Соломенском районе Киева после "прилета"
Прямое попадание баллистики. Как выглядит дом в Соломенском районе Киева после "прилета"
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде