В Киеве и ряде областей второй раз за сутки объявили воздушную тревогу

Сегодня утром, 17 июня, в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Напомним, что это вторая масштабная воздушная тревога в Украине с начала суток. Ночью российские войска атаковали Украину баллистическими и крылатыми ракетами, а также ударными дронами.

В 8:32 в Воздушных силах ВСУ объявили об отбое воздушной тревоги.

В Воздушных силах отмечают, что угроза применения баллистического вооружения наблюдается с северо-восточного направления.

Ночной обстрел Украины 17 июня

Напомним, в Киеве и ряде регионов Украины в ночь на 17 июня в течение нескольких часов раздавались взрывы. Оккупанты использовали для атаки крылатые ракеты, баллистику и дроны.

Количество пострадавших в результате вражеского удара постепенно увеличивалось.

Начальник КМВА Тимур Ткаченко рассказал, что согласно последним данным, в Киеве известно о 14 погибших в результате удара россиян.

Все подробности о последствиях вражеского удара по столице - читайте в материале РБК-Украина.

Также в ночь на 17 июня российские оккупанты также ударили по Одессе дронами. По словам главы Одесской ОГА Олега Кипера, известно уже о 13 пострадавших в результате атаки россиян.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.