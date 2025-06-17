В Киеве и ряде областей второй раз за сутки объявили воздушную тревогу
Сегодня утром, 17 июня, в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
В Воздушных силах отмечают, что угроза применения баллистического вооружения наблюдается с северо-восточного направления.
В 8:32 в Воздушных силах ВСУ объявили об отбое воздушной тревоги.
Напомним, что это вторая масштабная воздушная тревога в Украине с начала суток. Ночью российские войска атаковали Украину баллистическими и крылатыми ракетами, а также ударными дронами.
Ночной обстрел Украины 17 июня
Напомним, в Киеве и ряде регионов Украины в ночь на 17 июня в течение нескольких часов раздавались взрывы. Оккупанты использовали для атаки крылатые ракеты, баллистику и дроны.
Количество пострадавших в результате вражеского удара постепенно увеличивалось.
Начальник КМВА Тимур Ткаченко рассказал, что согласно последним данным, в Киеве известно о 14 погибших в результате удара россиян.
Все подробности о последствиях вражеского удара по столице - читайте в материале РБК-Украина.
Также в ночь на 17 июня российские оккупанты также ударили по Одессе дронами. По словам главы Одесской ОГА Олега Кипера, известно уже о 13 пострадавших в результате атаки россиян.
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