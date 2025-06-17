У Києві та низці областей вдруге за добу оголосили повітряну тривогу

Сьогодні зранку, 17 червня, у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Нагадаємо, що це друга масштабна повітряна тривога в Україні з початку доби. Вночі російські війська атакували Україну балістичними та крилатими ракетами, а також ударними дронами.

О 8:32 у Повітряних силах ЗСУ оголосили про відбій повітряної тривоги.

У Повітряних силах зазначають, що загроза застосування балістичного озброєння спостерігається з північно-східного напрямку.

Нічний обстріл України 17 червня

Нагадаємо, у Києві та ряді регіонів України в ніч на 17 червня протягом кількох годин лунали вибухи. Окупанти використовували для атаки крилаті ракети, балістику та дрони.

Кількість постраждалих унаслідок ворожого удару поступово збільшувалася.

Начальник КМВА Тимур Ткаченко розповів, що згідно з останніми даними, у Києві відомо про 14 загиблих внаслідок удару росіян.

Усі подробиці про наслідки ворожого удару по столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Також у ніч на 17 червня російські окупанти також вдарили по Одесі дронами. За словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, відомо вже про 13 постраждалих внаслідок атаки росіян.

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