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У Києві та низці областей вдруге за добу оголосили повітряну тривогу

Вівторок 17 червня 2025 08:07
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У Києві та низці областей вдруге за добу оголосили повітряну тривогу Фото: У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сьогодні зранку, 17 червня, у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

У Повітряних силах зазначають, що загроза застосування балістичного озброєння спостерігається з північно-східного напрямку.У Києві та низці областей вдруге за добу оголосили повітряну тривогу

О 8:32 у Повітряних силах ЗСУ оголосили про відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо, що це друга масштабна повітряна тривога в Україні з початку доби. Вночі російські війська атакували Україну балістичними та крилатими ракетами, а також ударними дронами.

Нічний обстріл України 17 червня

Нагадаємо, у Києві та ряді регіонів України в ніч на 17 червня протягом кількох годин лунали вибухи. Окупанти використовували для атаки крилаті ракети, балістику та дрони.

Кількість постраждалих унаслідок ворожого удару поступово збільшувалася.

Начальник КМВА Тимур Ткаченко розповів, що згідно з останніми даними, у Києві відомо про 14 загиблих внаслідок удару росіян.

Усі подробиці про наслідки ворожого удару по столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Також у ніч на 17 червня російські окупанти також вдарили по Одесі дронами. За словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, відомо вже про 13 постраждалих внаслідок атаки росіян.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Київ Вторгнення Росії до України Повітряна тривога
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