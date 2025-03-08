Украина под атакой российских ударных дронов: где риск ударов

Массированные обстрелы Украины

Вечером 8 марта российские военные атаковали Запорожскую область ударными дронами. В городе прозвучало до 10 взрывов.

В ночь на 8 марта Россия выпустила по Украине несколько ракет и почти 150 дронов. Силы ПВО уничтожили более половины дронов и одну крылатую ракету. Еще 54 вражеских беспилотника-имитатора локально потеряны.

Под ударом в частности были Одесская и Харьковская области, также вечером враг нанес удар по Доброполью Донецкой области. В результате атаки погибли более 10 человек, еще 40 получили ранения.

Кроме того, вчера, 7 марта, армия РФ также нанесла комбинированный удар по Украине, применив десятки ракет и более сотни дронов. Под ударом врага была энергетическая и газовая инфраструктура в разных регионах.

Подробнее о последствиях вчерашней массированной атаки на Украину - в нашем материале.

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