Россияне атакуют Запорожскую область: в городе слышали до 10 взрывов

Российские военные атаковали Запорожскую область ударными дронами. В городе прозвучало до 10 взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова.

Вечером начальник Запорожской ОГА сообщил об угрозе ударных беспилотников по области. Вскоре он подтвердил, что по вражеским целям уже работает украинская ПВО, и призвал жителей оставаться в укрытиях до отбоя.

Впоследствии в регионе прогремели взрывы. Федоров сообщил, что россияне нанесли удары по Запорожью и области, в результате чего вспыхнул пожар.

"Предварительно, пострадавших нет", - отметил Федоров.

Председатель ОГА призвал граждан не пренебрегать правилами безопасности и беречь себя.

"До 10 взрывов в Запорожье", - заявил он.