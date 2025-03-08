Россияне атакуют Запорожскую область: в городе слышали до 10 взрывов
Российские военные атаковали Запорожскую область ударными дронами. В городе прозвучало до 10 взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова.
Вечером начальник Запорожской ОГА сообщил об угрозе ударных беспилотников по области. Вскоре он подтвердил, что по вражеским целям уже работает украинская ПВО, и призвал жителей оставаться в укрытиях до отбоя.
Впоследствии в регионе прогремели взрывы. Федоров сообщил, что россияне нанесли удары по Запорожью и области, в результате чего вспыхнул пожар.
"Предварительно, пострадавших нет", - отметил Федоров.
Председатель ОГА призвал граждан не пренебрегать правилами безопасности и беречь себя.
"До 10 взрывов в Запорожье", - заявил он.
Массированные обстрелы Украины
Напомним, в ночь на 8 марта Россия выпустила по Украине несколько ракет и почти 150 дронов. Силы ПВО уничтожили более половины дронов и одну крылатую ракету. Еще 54 вражеских беспилотника-имитатора локально потеряны.
Под ударом в частности были Одесская и Харьковская области, также вечером враг нанес удар по Доброполью Донецкой области. В результате атаки погибли более 10 человек, еще 40 получили ранения.
Кроме того, вчера, 7 марта, армия РФ также нанесла комбинированный удар по Украине, применив десятки ракет и более сотни дронов. Под ударом врага была энергетическая и газовая инфраструктура в разных регионах.
Подробнее о последствиях вчерашней массированной атаки на Украину - в нашем материале.
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