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В Киеве и ряде областей Украины воздушная тревога из-за угрозы баллистики

Киев, Суббота 08 марта 2025 15:04
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В Киеве и ряде областей Украины воздушная тревога из-за угрозы баллистики Фото: в Киеве и части Украины объявили тревогу (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Воздушная тревога в Киеве и ряде областей Украины была объявлена в субботу, 8 марта. Украинцев предупреждают об угрозе баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Сначала воздушную тревогу объявили на востоке Украины. Затем "покраснели" северные, центральные и южные области. В Киеве воздушную тревогу объявили в 14:53.

Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе ударов баллистики.

"Угроза применения баллистического вооружения, в областях, где объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении.

Карта воздушных тревог по состоянию на 14:55

В Киеве и ряде областей Украины воздушная тревога из-за угрозы баллистики

Ночной обстрел Украины

Этой ночью российские войска выпустили по Украине две баллистические ракеты, крылатую ракету "Искандер-К" и 145 дронов. Противовоздушная оборона уничтожила 79 дронов и крылатую ракету, 54 вражеских беспилотника-имитатора были локально потеряны.

Известно, что вечером 7 марта россияне ударили по энергетике Одесской области. Это уже седьмая атака за три последние недели. Также этой ночью вражеские дроны атаковали предприятие в Богодухове Харьковской области. В результате атаки три человека погибли, семеро пострадали.

Кроме того, оккупанты нанесли массированные удары по городу Доброполье Донецкой области. По состоянию на 15:00 известно об 11 погибших и 40 пострадавших.

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