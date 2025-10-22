ua en ru
В Киеве и ряде областей Украины объявили тревогу: что произошло

Среда 22 октября 2025 00:05
В Киеве и ряде областей Украины объявили тревогу: что произошло Фото: людей призвали перейти в укрытие (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Поздно вечером, 22 октября в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала стала угроза баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации.

"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения. Просим всех жителей столицы немедленно направляться в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - говорится в сообщении.

В то же время в Воздушных силах ВСУ уточнили, что угроза с севера. После этого военные написали, что зафиксировали скоростную цель.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:05 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Одесской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

В Киеве и ряде областей Украины объявили тревогу: что произошло

Киев Российская Федерация Война в Украине
