Головна » Новини » Війна в Україні

У Києві та низці областей України оголосили тривогу: що сталося

Середа 22 жовтня 2025 00:05
У Києві та низці областей України оголосили тривогу: що сталося
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 22 жовтня у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала загроза балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.

"Увага! У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йдеться у повідомленні.

Новина доповнюється...

Війна в Україні Російська Федерація Київ
