У Києві та низці областей України оголосили тривогу: що сталося
Фото: людей закликали перейти в укриття (Getty Images)
Пізно ввечері, 22 жовтня у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала загроза балістики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.
"Увага! У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йдеться у повідомленні.
Новина доповнюється...