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В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

Фото: в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Киеве и ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога. Военные предупреждают об угрозе применения врагом ударных БПЛА и баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Что известно о причине тревоги

В Киевской городской военной администрации заявили, что воздушная тревога в столице связана с угрозой применения БПЛА.

Также воздушные Силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения для Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей.

Карта тревог

По состоянию на 00:21 карта воздушных тревог выглядит следующим образом:

Российские обстрелы Украины

Сегодня ночью, 29 декабря, российские оккупационные войска атаковали ударными дронами Одессу. В результате падения обломков сбитого беспилотника вспыхнул пожар в многоэтажке.

Также в ночь на 28 декабря российская армия запустила по Украине по сравнению с прошлыми днями небольшое количество беспилотников-камикадзе. Враг применил 8 дронов, из которых украинским защитникам неба удалось сбить 7.

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Война России против Украинывоздушная тревога